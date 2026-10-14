У Голосіївському районі Києва внаслідок атаки балістикою загинула людина

Під час ранкової атаки балістичними ракетами на Київ 14 жовтня в Голосіївському районі загинула людина. Ще одна постраждала в Дарницькому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Інформація про загиблого попередня, обставини трагедії уточнюють. Постраждалого в Дарницькому районі медики госпіталізували.

Атака на столицю триває, тож мешканців закликають не залишати укриття. За словами Кличка, під час удару Росія поцілила в кілька енергооб'єктів Києва.

Перші пуски балістики Повітряні сили зафіксували о 04:39, відтоді ракети летять на Київ кількома хвилями. Під ударом опинилися також інші регіони: вибухи лунали в Харкові та Дніпрі, а ракети фіксували в напрямку Житомира, Білої Церкви та Полтави.