В Киеве загорелся дом после атаки дронов: на место следуют экстренные службы

Выяснилось, что обломки дрона упали во двор частной усадьбы.

"Пожар на первом этаже частного жилого дома.

Экстренные службы направляются на место", - написал мэр.

Воздушные Силы после 22:00 сообщили, что реактивные дроны наблюдались в столице на территории Нивок, в Соломенском районе, на Минском массиве, а затем направились в центр города - на Печерск.

Также движение БпЛА было зафиксировано в пригороде – в Жулянах и Боярке.

Кличко также сообщил о понижении давления воды в системе правобережной части столицы. В частности – в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

Это произошло из-за повреждения энергообъектов в Киевской области.

Специалисты переключали питание на водопроводных станциях.