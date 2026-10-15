ua en ru
Чт, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Частина Києва та області без світла: ворог влучив в енергооб'єкт

22:48 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Частина Києва та області без світла: ворог влучив в енергооб'єкт Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Ворог знову порушив енергетичне перемир'я і ударив по об’єкту критичної енергоінфраструктури на Київщині. У кількох районах столиці та області відбулися аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Міненерго у Telegram і "Укренерго" у Telegram.

Аварійні відключення на Київщині

У Міненерго зазначили, що внаслідок чергової російської атаки на енергооб’єкт в окремих районах Києва та області частина споживачів залишилась без світла.

"Щойно дозволять безпекові умови, бригади оперативно розпочнуть відновлення електропостачання. Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення світла", - йдеться у повідомленні.

Також у Міненерго уточнили, що оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах.

В "Укренерго" додали, що "оцінка наслідків завданих ворогом пошкоджень та оперативні аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті одразу після відбою повітряної тривоги, яка наразі триває на Київщині".

Також енергетики закликали споживачів максимально ощадливо користуватися світлом та обмежити потужні електроприлади.

Оновлено о 22.54

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко повдомив про зниження тиску води в системі правобережної частини столиці у таких районах як:

  • Голосіївський,
  • Святошинський,
  • Соломʼянський,
  • Шевченківський.

Це сталося через пошкодження енергообʼєктів у Київській області.

"Фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти атакували Луцьк 15 жовтня. Після удару в деяких жителів зникло світло та вода.

Крім того, 14 жовтня росіяни атакували всі київські ТЕЦ під час масового нічного удару. Також ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Війна Росії проти України
Новини
Убивці знахабніли. Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від припинення вогню
Убивці знахабніли. Сибіга жорстко відповів Лаврову на відмову від припинення вогню
Аналітика
Склади забиті, а цінники ростуть: чому падіння цін на зерно не здешевить хліб та олію
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Склади забиті, а цінники ростуть: чому падіння цін на зерно не здешевить хліб та олію