В Києві загорівся будинок після атаки дронів: на місце прямують екстрені служби
Росія 15 жовтня атакувала Київ, внаслідок чого спалахнув приватний будинок. НП сталася у Шевченківському районі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.
З'ясувалось, що уламки дрона впали на подвір'я приватної садиби.
"Пожежа на першому поверсі приватного житлового будинку.
Екстрені служби прямують на місце", - написав мер.
Повітряні Сили після 22:00 повідомили, що реактивні дрони спостерігались у столиці на території Нивок, у Солом'янському районі, на Мінському масиві, а згодом попрямували до центру міста - на Печерськ.
Також рух БпЛА був зафіксований у передмісті - у Жулянах та в Боярці.
Кличко також повідомив про зниження тиску води в системі правобережної частини столиці. Зокрема - в Голосіївському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах.
Це сталось через пошкодження енергообʼєктів у Київській області.
Фахівці перемикали живлення на водопровідних станціях.
Нагадаємо, ввечері 15 жовтня ворог влучив по об’єкту критичної енергоінфраструктури на Київщині. У кількох районах столиці та області відбулися аварійні відключення світла.
Напередодні у Голосіївському районі Києва внаслідок атаки балістикою загинула людина.