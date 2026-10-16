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В Києві загорівся будинок після атаки дронів: на місце прямують екстрені служби

00:05 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
В Києві загорівся будинок після атаки дронів: на місце прямують екстрені служби Фото: працівники ДСНС на виклику (ДСНС України)
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Росія 15 жовтня атакувала Київ, внаслідок чого спалахнув приватний будинок. НП сталася у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

З'ясувалось, що уламки дрона впали на подвір'я приватної садиби.

"Пожежа на першому поверсі приватного житлового будинку.
Екстрені служби прямують на місце", - написав мер.

Повітряні Сили після 22:00 повідомили, що реактивні дрони спостерігались у столиці на території Нивок, у Солом'янському районі, на Мінському масиві, а згодом попрямували до центру міста - на Печерськ.

Також рух БпЛА був зафіксований у передмісті - у Жулянах та в Боярці.

Кличко також повідомив про зниження тиску води в системі правобережної частини столиці. Зокрема - в Голосіївському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах.

Це сталось через пошкодження енергообʼєктів у Київській області.
Фахівці перемикали живлення на водопровідних станціях.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня ворог влучив по об’єкту критичної енергоінфраструктури на Київщині. У кількох районах столиці та області відбулися аварійні відключення світла.

Напередодні у Голосіївському районі Києва внаслідок атаки балістикою загинула людина.

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