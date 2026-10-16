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В Киеве загорелся дом после атаки дронов: на место следуют экстренные службы

00:05 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
В Киеве загорелся дом после атаки дронов: на место следуют экстренные службы Фото: работники ГСЧС по вызову (ГСЧС Украины)
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Россия 15 октября атаковала Киев, в результате чего загорелся частный дом. ЧП произошло в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

Выяснилось, что обломки дрона упали во двор частной усадьбы.

"Пожар на первом этаже частного жилого дома.
Экстренные службы направляются на место", - написал мэр.

Воздушные Силы после 22:00 сообщили, что реактивные дроны наблюдались в столице на территории Нивок, в Соломенском районе, на Минском массиве, а затем направились в центр города - на Печерск.

Также движение БпЛА было зафиксировано в пригороде – в Жулянах и Боярке.

Кличко также сообщил о понижении давления воды в системе правобережной части столицы. В частности – в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

Это произошло из-за повреждения энергообъектов в Киевской области.
Специалисты переключали питание на водопроводных станциях.

Напомним, вечером 15 октября враг попал по объекту критической энергоинфраструктуры в Киевской области. В нескольких районах столицы и области произошли аварийные отключения света.

Накануне в Голосеевском районе Киева в результате атаки баллистики погиб человек.

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