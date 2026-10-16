В Киеве загорелся дом после атаки дронов: на место следуют экстренные службы
Россия 15 октября атаковала Киев, в результате чего загорелся частный дом. ЧП произошло в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.
Выяснилось, что обломки дрона упали во двор частной усадьбы.
"Пожар на первом этаже частного жилого дома.
Экстренные службы направляются на место", - написал мэр.
Воздушные Силы после 22:00 сообщили, что реактивные дроны наблюдались в столице на территории Нивок, в Соломенском районе, на Минском массиве, а затем направились в центр города - на Печерск.
Также движение БпЛА было зафиксировано в пригороде – в Жулянах и Боярке.
Кличко также сообщил о понижении давления воды в системе правобережной части столицы. В частности – в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.
Это произошло из-за повреждения энергообъектов в Киевской области.
Специалисты переключали питание на водопроводных станциях.
Напомним, вечером 15 октября враг попал по объекту критической энергоинфраструктуры в Киевской области. В нескольких районах столицы и области произошли аварийные отключения света.
Накануне в Голосеевском районе Киева в результате атаки баллистики погиб человек.