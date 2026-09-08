У Києві загинули люди після нічної атаки окупантів на столицю

У відомстві проінформували, що на 06:30 відомо про двох загиблих. Кількість постраждалих зросла до семи людей.

У КМВА висловили співчуття родинам та близьких загиблих.

Що відомо про атаку на Київ в ніч на 8 вересня

Окупанти били по Києву балістикою, дронами та крилатими ракетами. У ДСНС повідомляють про пожежі та руйнування у п'яти районах Києва.

Рятувальникам вдалось розблокувати та вивести на свіже повітря 10 осіб. Також пожежники ліквідували загоряння на складських та гаражних об'єктах.

Мер столиці, Віталій Кличко, повідомив, що у Голосіївському районі спалахнула пожежа на території навчального закладу, а у Подільському та Дарницькому районах зафіксували загоряння на нежитлових територіях.