В Киеве погибли люди после ночной атаки оккупантов на столицу

По данным КМВА, в столице в результате ночной баллистической атаки погибли люди. Также возросло количество жителей Киева, получивших ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.
В ведомстве проинформировали, что к 06:30 известно о двух погибших. Число пострадавших возросло до семи человек.
В КМВА выразили соболезнования семьям и близким погибших.
Оккупанты били по Киеву баллистикой, дронами и крылатыми ракетами. В ГСЧС сообщают о пожарах и разрушениях в пяти районах Киева.
Спасателям удалось разблокировать и вывести на свежий воздух 10 человек. Также пожарные ликвидировали возгорание на складских и гаражных объектах.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе вспыхнул пожар на территории учебного заведения, а в Подольском и Дарницком районах зафиксировали возгорание на нежилых территориях.
Днем ранее дроны уничтожили семь грузовиков в Бориспольском и Фастовском районах, а также дважды попали в один логистический комплекс - спасателям пришлось тушить пожар там повторно.
5 сентября дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки – тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее, 1 сентября, город пережил более масштабную атаку, во время которой повредило жилой дом и предприятие - погиб человек, еще восемь пострадали, среди них ребенок, а из поврежденного дома пришлось эвакуировать 48 человек.