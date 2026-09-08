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В Киеве погибли люди после ночной атаки оккупантов на столицу

07:02 08.09.2026 Вт
2 мин
Также увеличилось количество пострадавших
aimg Филипп Бойко
Фото: врачи скорой помощи (GettyImages)

По данным КМВА, в столице в результате ночной баллистической атаки погибли люди. Также возросло количество жителей Киева, получивших ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

В ведомстве проинформировали, что к 06:30 известно о двух погибших. Число пострадавших возросло до семи человек.

В КМВА выразили соболезнования семьям и близким погибших.

Что известно об атаке на Киев в ночь на 8 сентября

Оккупанты били по Киеву баллистикой, дронами и крылатыми ракетами. В ГСЧС сообщают о пожарах и разрушениях в пяти районах Киева.

Спасателям удалось разблокировать и вывести на свежий воздух 10 человек. Также пожарные ликвидировали возгорание на складских и гаражных объектах.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе вспыхнул пожар на территории учебного заведения, а в Подольском и Дарницком районах зафиксировали возгорание на нежилых территориях.

Что еще известно об атаках оккупантов

Днем ранее дроны уничтожили семь грузовиков в Бориспольском и Фастовском районах, а также дважды попали в один логистический комплекс - спасателям пришлось тушить пожар там повторно.

5 сентября дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки – тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее, 1 сентября, город пережил более масштабную атаку, во время которой повредило жилой дом и предприятие - погиб человек, еще восемь пострадали, среди них ребенок, а из поврежденного дома пришлось эвакуировать 48 человек.

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