В Киеве погибли люди после ночной атаки оккупантов на столицу

В ведомстве проинформировали, что к 06:30 известно о двух погибших. Число пострадавших возросло до семи человек.

В КМВА выразили соболезнования семьям и близким погибших.

Что известно об атаке на Киев в ночь на 8 сентября

Оккупанты били по Киеву баллистикой, дронами и крылатыми ракетами. В ГСЧС сообщают о пожарах и разрушениях в пяти районах Киева.

Спасателям удалось разблокировать и вывести на свежий воздух 10 человек. Также пожарные ликвидировали возгорание на складских и гаражных объектах.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе вспыхнул пожар на территории учебного заведения, а в Подольском и Дарницком районах зафиксировали возгорание на нежилых территориях.