У Києві загинула людина внаслідок ракетного удару, ще двоє отримали поранення

Росія посилює удари по Україні, попри так зване "енергетичне перемир'я", оголошене президентом США Дональдом Трампом. Лише за тиждень окупанти 76 разів атакували енергооб'єкти України.

У ніч на 14 жовтня балістика вдарила по енергетиці столиці, тоді загинули щонайменше четверо людей.