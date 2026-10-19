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У Києві загинула людина внаслідок ракетного удару, ще двоє отримали поранення

00:15 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: внаслідок ракетного удару по Києву загинула людина, ще двоє поранені (Getty Images)

Унаслідок ракетного удару по Києву увечері 18 жовтня загинула людина. Ще двоє постраждалих отримують медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Атака сталася на тлі ракетної загрози, у столиці оголошували червоний рівень небезпеки.

За попередніми даними мера Києва Віталія Кличка, у Деснянському районі під удар потрапила будівля медичного центру, у Дніпровському - нежитлова будівля. На місцях працюють екстрені служби.

Росія посилює удари по Україні, попри так зване "енергетичне перемир'я", оголошене президентом США Дональдом Трампом. Лише за тиждень окупанти 76 разів атакували енергооб'єкти України.

У ніч на 14 жовтня балістика вдарила по енергетиці столиці, тоді загинули щонайменше четверо людей.

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