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Росія вранці масовано вдарила балістикою: вибухи в Києві, Харкові та Дніпрі

04:44 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росія вранці масовано вдарила балістикою: вибухи в Києві, Харкові та Дніпрі Фото: киян просять залишатися в безпечних місцях (Getty Images)
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Вранці 14 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні балістичними ракетами. Основною ціллю став Київ, також ракети летіли на Житомир, Білу Церкву та Полтаву, а вибухи лунали в Харкові та Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - повідомили в КМВА.

Перші пуски балістичних ракет у напрямку столиці Повітряні сили зафіксували о 04:39. Невдовзі вибухи пролунали в Києві та області, а після повідомлення про ще одну швидкісну ціль повторилися.

Ракети рухалися також у напрямку Житомира, Білої Церкви та Полтави. Крім того, вибухи пролунали в Харкові та Дніпрі.

Столицю атакують балістикою третій день поспіль. Ввечері 13 жовтня основною ціллю ударів стала ТЕЦ-4, а в житловій багатоповерхівці в Деснянському районі загинула людина, постраждала 21 людина. За день до цього, 12 жовтня, ракети вдарили по Києву ще до того, як у місті пролунала сирена.

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