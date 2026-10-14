Росія вранці масовано вдарила балістикою: вибухи в Києві, Харкові та Дніпрі
Вранці 14 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні балістичними ракетами. Основною ціллю став Київ, також ракети летіли на Житомир, Білу Церкву та Полтаву, а вибухи лунали в Харкові та Дніпрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - повідомили в КМВА.
Перші пуски балістичних ракет у напрямку столиці Повітряні сили зафіксували о 04:39. Невдовзі вибухи пролунали в Києві та області, а після повідомлення про ще одну швидкісну ціль повторилися.
Ракети рухалися також у напрямку Житомира, Білої Церкви та Полтави. Крім того, вибухи пролунали в Харкові та Дніпрі.
Столицю атакують балістикою третій день поспіль. Ввечері 13 жовтня основною ціллю ударів стала ТЕЦ-4, а в житловій багатоповерхівці в Деснянському районі загинула людина, постраждала 21 людина. За день до цього, 12 жовтня, ракети вдарили по Києву ще до того, як у місті пролунала сирена.