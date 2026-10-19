В Киеве погиб человек в результате ракетного удара, еще двое получили ранения

Россия усиливает удары по Украине, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", объявленное президентом США Дональдом Трампом. Только через неделю оккупанты 76 раз атаковали энергообъекты Украины.

В ночь на 14 октября баллистика ударила по энергетике столицы, тогда погибли по меньшей мере четыре человека.