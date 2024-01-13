В Киеве потушили пожар в ТЦ, есть пострадавшие

В Киеве потушили пожар, который произошел в ТЦ "Космополит" в Соломенском районе. В результате происшествия пострадали три человека.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание на 4 этаже здания, ликвидировали пожар. Экстренные службы продолжают работать на месте", - сообщил он.

По его словам, из здания эвакуировали около 200 человек.

Мэр также добавил, что к медикам обратилась одна пострадавшая женщина - с жалобой на отравление продуктами горения.

"Медики ей оказали помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась", - рассказал Кличко.

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Кличко сообщил, что к медикам обратились три человека.

"К медикам сейчас обратились трое пострадавших от пожара в ТРЦ "Космополит". - Женщина и мужчина, которые там работают, и 8-летняя девочка, которая находилась в торговом центре. Все - с жалобами на отравление продуктами горения", - заявил он.

Мэр отметил, что медики им оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

Пожар в ТЦ "Космополит"

13 января около 16:00 в столичном ТЦ произошло возгорание на четвертом этаже здания, где находится детская комната. После этого в торговом центре объявили об эвакуации.

Пожары в Украине

В конце декабря в Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.

Перед Новым годом в Киевской области произошел пожар после ночной атаки дронов-камикадзе. Огонь разгорелся на объекте критической инфраструктуры.

На днях в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.

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