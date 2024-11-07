У Києві зафіксували забруднення повітря: мешканцям столиці дали поради

Погода у Києві

Нагадаємо, кілька днів тому у Києві зафіксували першу мінусову температуру. Період без морозу тривав майже 200 днів.

При цьому завтра, 8 листопада, в Україні очікується туман на заході та невеликий дощ у східних областях та Сумській області.

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