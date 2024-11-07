В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха: жителям столицы дали советы

Погода в Киеве

Напомним, несколько дней назад в Киеве зафиксировали первую минусовую температуру. Период без мороза длился почти 200 дней.

При этом завтра, 8 ноября, в Украине ожидается туман на западе и небольшой дождь в восточных областях и Сумской области.

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