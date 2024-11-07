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В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха: жителям столицы дали советы

Иллюстративное фото: в Киеве зафиксировали загрязнение воздуха (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 7 ноября, вечером наблюдается загрязнение воздуха. Уровень загрязнения - средний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

В КГГА подчеркнули, что ухудшение состояния воздуха в Киеве является временным. 

По данным ведомства, причиной загрязнения воздуха является повышение концентрации пыли. Пыль перенесло с территории Европы. 

На этом фоне киевлянам посоветовали:

  • не выходить на улицу;
  • закрыть окна дома;
  • завесить окна влажными простынями;
  • пить много воды;
  • при наличии очистителя воздуха включать его на максимум. 

Погода в Киеве

Напомним, несколько дней назад в Киеве зафиксировали первую минусовую температуру. Период без мороза длился почти 200 дней.

При этом завтра, 8 ноября, в Украине ожидается туман на западе и небольшой дождь в восточных областях и Сумской области.

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КиевПогодаЗагрязнение воздуха