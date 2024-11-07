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Туман на заході та дощ на сході: прогноз погоди в Україні на завтра

Четвер 07 листопада 2024 14:40
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Туман на заході та дощ на сході: прогноз погоди в Україні на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

8 листопада погода в Україні буде здебільшого хмарною. Проте без опадів у більшості регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

У східних областях і на Сумщині вдень можливий невеликий дощ. Західні області країни зіштовхнуться з густим туманом уночі та вранці, що може ускладнити видимість до 200–500 метрів. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки для цього регіону, що означає підвищену обережність для водіїв та пішоходів.

Вітер очікується північно-західний, помірний, зі швидкістю 5–10 м/с, що забезпечить легкий осінній холод.

Температурний режим залишатиметься помірним: вночі температура коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, а на сході - від 1° до 6° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 4-9°, тоді як на Закарпатті та в південних областях буде тепліше - до 10–15°.

Туман на заході та дощ на сході: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода у Київській області

У Київській області 8 листопада прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер також буде північно-західним, 5–10 м/с.

Температура вночі сягатиме 3° тепла до 2° морозу, вдень - 4-9° тепла. У столиці вночі температура триматиметься в межах 0-2° тепла, а вдень досягатиме 7-9°.

Детальніше про погоду в Україні на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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