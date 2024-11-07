У Києві зафіксували забруднення повітря: мешканцям столиці дали поради
У Києві сьогодні, 7 листопада, увечері спостерігається забруднення повітря. Рівень забруднення - середній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.
У КМДА наголосили, що погіршення стану повітря у Києві є тимчасовим.
За даними відомства, причиною забруднення повітря є підвищення концентрації пилу. Пил перенесло з території Європи.
На цьому тлі киянам порадили:
- не виходити надвір;
- закрити вікна будинку;
- завісити вікна вологими простирадлами;
- пити багато води;
- за наявності очищувача повітря вмикати його на максимум.
Погода у Києві
Нагадаємо, кілька днів тому у Києві зафіксували першу мінусову температуру. Період без морозу тривав майже 200 днів.
При цьому завтра, 8 листопада, в Україні очікується туман на заході та невеликий дощ у східних областях та Сумській області.
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