У Києві зафіксували забруднення повітря: мешканцям столиці дали поради

У Києві сьогодні, 7 листопада, увечері спостерігається забруднення повітря. Рівень забруднення - середній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram .

На цьому тлі киянам порадили:

За даними відомства, причиною забруднення повітря є підвищення концентрації пилу. Пил перенесло з території Європи.

У КМДА наголосили, що погіршення стану повітря у Києві є тимчасовим.

Погода у Києві

Нагадаємо, кілька днів тому у Києві зафіксували першу мінусову температуру. Період без морозу тривав майже 200 днів.

При цьому завтра, 8 листопада, в Україні очікується туман на заході та невеликий дощ у східних областях та Сумській області.

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