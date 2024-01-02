У Києві зафіксоване падіння уламків дронів, виникли пожежі

Зазначається, що у столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що в Деснянському районі, попередньо, є загоряння на території житлової забудови. Підрозділи ДСНС та поліції слідують на місця викликів. Ймовірні пошкодження та наявність постраждалих уточнюються.

Також у КМВА повідомили про ймовірне падіння уламків у Голосіївському районі столиці.

О 3:56 у Києві дали відбій повітряної тривоги.

Нічна атака російськими дронами

У ніч на 2 січня Росія випустила по Україні кілька десятків ударних дронів. У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони.

Згодом у столиці прогриміли вибухи.

Повітряна атака у новорічну ніч

У новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних безпілотників типу "Шахед" - 90 одиниць для атаки по Україні. У Повітряних сил ЗСУ розповіли, що вдалося збити 87 дронів.

Однак внаслідок атаки все ж є руйнування та постраждалі. Зокрема, в Одесі загинув підліток, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та загорівся університет, де вчився Степан Бандера.

Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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