У Києві заборонять проведення масових заходів

"У зв'язку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів", - йдеться у заяві міського голови.

нагадаємо, сьогодні Кличко повідомив про рішення щодо скорочення тривалості комендантської години у столиці на одну годину.

Таким чином, вона триватиме з 01:00 до 05:00 ранку - ці зміни офіційно набудуть чинності з 00:00 10 вересня.

Через оновлення безпекових правил графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на 1 годину. Водночас графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів та ТРЦ не змінюється.

Крім того, в Києві визначили порядок роботи метро та наземного транспорту за різних рівнів повітряної загрози.