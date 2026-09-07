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У Києві заборонять проведення масових заходів

15:09 07.09.2026 Пн
2 хв
Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в столиці
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: масові заходи в Києві тимчасово заборонять (Getty Images)

У Києві тимчасово заборонять проведення масових заходів на відкритих територіях та в спорудах, де відсутні укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"У зв'язку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів", - йдеться у заяві міського голови.

нагадаємо, сьогодні Кличко повідомив про рішення щодо скорочення тривалості комендантської години у столиці на одну годину.

Таким чином, вона триватиме з 01:00 до 05:00 ранку - ці зміни офіційно набудуть чинності з 00:00 10 вересня.

Через оновлення безпекових правил графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на 1 годину. Водночас графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів та ТРЦ не змінюється.

Крім того, в Києві визначили порядок роботи метро та наземного транспорту за різних рівнів повітряної загрози.

За жовтого рівня Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме без обмежень, зокрема через Південний міст. При червоному рівні зелену гілку розділять на дві ділянки - "Сирець"-"Видубичі" та "Славутич"-"Червоний хутір".

Червона лінія працюватиме обмежено - підземною ділянкою від "Академмістечка" до "Арсенальної". Наземний транспорт курсуватиме без обмежень. Також діятиме автобусний маршрут, що дублює червону гілку метро.

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