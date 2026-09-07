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В Киеве запретят проведение массовых мероприятий

15:09 07.09.2026 Пн
2 мин
Решение приняли из-за ухудшения ситуации с безопасностью в столице
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: массовые мероприятия в Киеве временно запретят (Getty Images)

В Киеве временно запретят проведение массовых мероприятий на открытых территориях и сооружениях, где отсутствуют укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий", - говорится в заявлении городского головы.

Напомним, сегодня Кличко сообщил о решении по сокращению продолжительности комендантского часа в столице на один час.

Таким образом, она будет длиться с 01:00 до 05:00 утра - эти изменения официально вступят в силу с 00:00 10 сентября.

Из-за обновления правил безопасности график работы общественного транспорта в столице продлится на 1 час. В то же время график работы заведений общепита, развлекательных заведений и ТРЦ не меняется.

Кроме того, в Киеве определили порядок работы метро и наземного транспорта при разных уровнях воздушной угрозы.

При желтом уровне Сырецко-Печерская линия метро будет работать без ограничений, в частности через Южный мост. При красном уровне зеленую ветку разделят на два участка - "Сырец"-"Выдубичи" и "Славутич"-"Красный хутор".

Красная линия будет работать ограниченно - подземным участком от "Академгородка" до "Арсенальной". Наземный транспорт будет курсировать без ограничений. Также будет действовать автобусный маршрут, дублирующий красную ветку метро.

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