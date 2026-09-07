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У Києві метро працюватиме у тривогу, але не так як запропонував Кабмін

14:58 07.09.2026 Пн
2 хв
У Києві готуються зміни, які торкнуться звичного руху містом під час повітряних тривог
aimg Анастасія Никончук
У Києві метро працюватиме у тривогу, але не так як запропонував Кабмін Фото: Київський метрополітен (GettyImages)
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У Києві визначили, як буде організовано рух метро та транспорту через Дніпро за різних рівнів повітряної загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

Новий розподіл тривог

Кабінет міністрів України затвердив диференціацію повітряних тривог в залежності від характеру загрози. Жовтий рівень застосовується при атаці російських безпілотників, а червоний оголошується за підвищеної небезпеки ракетного чи комбінованого удару.

Як працюватиме метро

За жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме без обмежень. Поїзди курсуватимуть всією зеленою гілкою, включаючи ділянку через Південний міст, що дозволить пасажирам переміщатися між лівим і правим берегами столиці.

При червоному рівні загрози рух зеленої гілки розділять на дві ділянки. Потяги ходитимуть між станціями "Сирець" та "Видубичі", а також між "Славутичем" та "Червоним хутором".

Святошинсько-Броварська, або червона лінія продовжить працювати в обмеженому режимі. Пасажирів перевозитимуть підземною ділянкою між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна".

Наземний громадський транспорт продовжуватиме курсувати без обмежень. Крім того, у Києві діє додатковий автобусний маршрут, який дублює червону гілку метро. Він проходить від станції "Палац спорту" через "Арсенальну" до станції "Лісова".

Що зміниться на мостах

Під час повітряної тривоги рух Південним мостом буде дозволено без обмежень, проте передбачено технологічне перекриття на 30 хвилин після оголошення тривоги та ще на півгодини після її скасування.

При цьому під час тривоги заїзд на Південний міст з боку вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука буде закрито.

Дарницький міст, міст Патона, Міст метро та Північний міст продовжать працювати без змін.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід також працюватиме з технологічним перекриттям на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та протягом такого ж часу після відбою. Крім того, там змінять організацію руху: передбачено запровадження реверсивного режиму.

Нагадуємо, що раніше Рада оборони Києва ухвалила рішення скоротити тривалість комендантської години у столиці. Зміни також вплинули графік роботи міського громадського транспорту.

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