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У Києві заборонили в'їзд вантажівок: як діятиме обмеження

Фото: у Києві заборонили в'їзд вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Відсьогодні у Києві ввели обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в години пік вранці та ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попка.

Рада оборони Києва ухвалила рішення щодо розвантаженості автомобільних доріг столиці.

Так, з 20 вересня вводиться обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту в Київ в години пік вранці з 7:00 до 10:00 та ввечері з 17:00 до 20:00.

Обмеження будуть встановлені на в'їздах до Києва, а контроль за виконанням рішення буде здійснювати столична поліція.

Попко пояснив, що таке рішення ухвалили через перевантаження доріг у Києві в години пік. Через що людям важко дістатися на роботу, а спеціальному транспорту - до місця призначення.

Він також нагадав, що заборона на в'їзд в години пік існувала в столиці і раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що з травня у Києві заборонили в'їзд вантажівок під час повітряної тривоги.

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Київ