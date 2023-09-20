В Киеве запретили въезд грузовиков: как будет действовать ограничение

Совет обороны Киева принял решение о разгруженности автомобильных дорог столицы.

Так, с 20 сентября вводится ограничение на въезд крупногабаритного транспорта в Киев в часы пик утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Ограничения будут установлены на въездах в Киев, а контроль за исполнением решения будет осуществлять столичная полиция.

Попко объяснил, что такое решение было принято из-за перегрузки дорог в Киеве в часы пик. Из-за чего людям трудно добраться на работу, а специальному транспорту - к месту назначения.

Он также напомнил, что запрет на въезд в часы пик существовал в столице и раньше еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, что с мая в Киеве запретили въезд грузовиков во время воздушной тревоги.

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