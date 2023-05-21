В Києві відзавтра заборонять в'їзд вантажівок під час повітряної тривоги
Відзавтра, 22 травня, в Києві посилять обмеження на в'їзд вантажівок. Заборонять заїзд під час повітряної тривоги.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.
Рішення було ухвалено Радою оборони.
Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.
"Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто", - пише пресслужба.
Варто додати, що відзавтра також в Києві громадський транспорт, у разі оголошення повітряної тривоги, буде довозити пасажирів до найближчого укриття.
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