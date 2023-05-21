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В Києві відзавтра заборонять в'їзд вантажівок під час повітряної тривоги

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Неділя 21 травня 2023 09:58
В Києві відзавтра заборонять в'їзд вантажівок під час повітряної тривоги Фото: в Києві відзавтра заборонять в'їзд вантажівок під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

Відзавтра, 22 травня, в Києві посилять обмеження на в'їзд вантажівок. Заборонять заїзд під час повітряної тривоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Рішення було ухвалено Радою оборони.

Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

"Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто", - пише пресслужба.

Варто додати, що відзавтра також в Києві громадський транспорт, у разі оголошення повітряної тривоги, буде довозити пасажирів до найближчого укриття.

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