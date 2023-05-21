Фото: в Києві відзавтра заборонять в'їзд вантажівок під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна))

Відзавтра, 22 травня, в Києві посилять обмеження на в'їзд вантажівок. Заборонять заїзд під час повітряної тривоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Рішення було ухвалено Радою оборони. Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни. "Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто", - пише пресслужба. Варто додати, що відзавтра також в Києві громадський транспорт, у разі оголошення повітряної тривоги, буде довозити пасажирів до найближчого укриття.