У Києві з'являться укриття на зупинках транспорту: перші будуть протягом місяця

"У місті понад 4 тисячі укриттів різних типів. Ми зараз робимо ремонти в тих укриттях, укриття робимо, нові відкриваємо. Що стосується мобільних укриттів: в нашому місті понад 3 мільйони мешканців, і одне мобільне укриття - це приблизно 30, ну максимум 40 людей може вмістити", - сказав Кличко.

За його словами, Київ вже закупив такі мобільні укриття, і вже найближчим місяцем отримає першу частину.

"Наскільки я пам'ятаю, 40 чи 50 штук, буде на зупинках транспорту. І цю програму ми далі продовжимо", - заявив мер Києва.

Ситуація з укриттями у Києві

Цього літа Росія почала активно бити балістикою по Києву, що загострило питання доступності укриттів у столиці. Зокрема, наприкінці липня спалахнув скандал щодо того, що людей, які хотіли в укриття, нібито не пускали в метро.

Після цього прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив перевірити укриття по всій Україні, а також забезпечити, щоб до них можна було потрапити ще до оголошення повітряної тривоги.