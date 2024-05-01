У Києві з'явився ще один цифровий проїзний: кому стане в нагоді

"Нарешті учні можуть не носити з собою пластик - тепер є цифровий учнівський проїзний у смартфоні", - пише канал.

Як замовити цифровий учнівський:

оновіть "Київ цифровий";

оберіть сервіс "Замовлення учнівського";

заповніть дані учня й замовте цифровий квиток;

отримайте номер, а також пін-код учнівського після того, як навчальний заклад підтвердить дані;

"Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий", - додає "Київ Цифровий".

Також зазначається, що уразі відсутності смартфона - можна замовити пластиковий учнівський проїзний.