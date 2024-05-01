В Киеве появился еще один цифровой проездной: кому пригодится

"Наконец ученики могут не носить с собой пластик - теперь есть цифровой ученический проездной в смартфоне", - пишет канал.

Как заказать цифровой ученический:

обновите "Киев цифровой";

выберите сервис "Заказ ученического";

заполните данные ученика и закажите цифровой билет;

получите номер, а также пин-код ученического после того, как учебное заведение подтвердит данные;

"Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой", - добавляет "Киев Цифровой".

Также отмечается, что в случае отсутствия смартфона - можно заказать пластиковый ученический проездной.