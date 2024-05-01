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В Киеве появился еще один цифровой проездной: кому пригодится

Фото: в Киеве появился еще один цифровой проездной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве появилась возможность заказать цифровой ученический для бесплатного проезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киев Цифровой".

"Наконец ученики могут не носить с собой пластик - теперь есть цифровой ученический проездной в смартфоне", - пишет канал. 

Как заказать цифровой ученический: 

  • обновите "Киев цифровой";
  • выберите сервис "Заказ ученического";
  • заполните данные ученика и закажите цифровой билет; 
  • получите номер, а также пин-код ученического после того, как учебное заведение подтвердит данные; 

"Если вы уже добавили пластиковый ученический в приложение, переходите в его настройки и превращайте в цифровой", - добавляет "Киев Цифровой". 

Также отмечается, что в случае отсутствия смартфона - можно заказать пластиковый ученический проездной. 

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в "Киев Цифровой" также можно получать уведомления об отключениях света.

В частности, в прошлом году в приложении появилась возможность создавать одноразовые QR-билеты из проездных.

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Киев