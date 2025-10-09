У Києві з’явилися перші укриття нового типу: витримають радіаційну й хімічну небезпеку

У столиці стартувало будівництво сучасних протирадіаційних укриттів нового типу. Перші два вже зведені в Оболонському районі, який став першим у реалізації цього проєкту цивільного захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика в ефірі "Вечір.LIVE".
За словами Фесика, це капітальні споруди, розраховані на довготривале перебування людей. Вони призначені для захисту у разі радіаційної чи хімічної небезпеки та вже нанесені на інтерактивну мапу цивільного захисту столиці.
Окрім стаціонарних укриттів, у Києві також розпочали створення мобільних невеликих конструкцій, які можуть врятувати під час обстрілів. У таких укриттях одночасно зможуть перебувати від 25 до 50 осіб.
Фесик зазначив, що реалізація подібних проєктів - нормальна практика для розширення безпекового простору, яку застосовують у багатьох країнах, зокрема в Ізраїлі.
"Будівництво таких об’єктів передбачає не лише технічну частину, а й значну юридичну підготовку. Лише розробка документації може тривати до дев’яти місяців", - пояснив він.
Раніше РБК-Україна писало, що київська влада розгляне алгоритм встановлення мобільних укриттів після затвердження державних вимог до них. За словами мера Віталія Кличка, ці споруди з’являться у місцях, де немає стаціонарних укриттів. На їх облаштування спрямують кошти, які районні адміністрації не використали з виділених 4 млрд гривень.
Також ми розповідали, кого мають право не впускати в укриття під час повітряної тривоги. Юрист пояснив, що відмовити можуть лише у випадках, якщо сховище розташоване на об’єкті з обмеженим доступом або в навчальному закладі. В інших ситуаціях така відмова є незаконною і тягне за собою адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність.