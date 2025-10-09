ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

У Києві з’явилися перші укриття нового типу: витримають радіаційну й хімічну небезпеку

Четвер 09 жовтня 2025 11:31
UA EN RU
У Києві з’явилися перші укриття нового типу: витримають радіаційну й хімічну небезпеку Фото: У Києві з'явилися укриття нового типу (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У столиці стартувало будівництво сучасних протирадіаційних укриттів нового типу. Перші два вже зведені в Оболонському районі, який став першим у реалізації цього проєкту цивільного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика в ефірі "Вечір.LIVE".

Що відомо про нові укриття

За словами Фесика, це капітальні споруди, розраховані на довготривале перебування людей. Вони призначені для захисту у разі радіаційної чи хімічної небезпеки та вже нанесені на інтерактивну мапу цивільного захисту столиці.

Окрім стаціонарних укриттів, у Києві також розпочали створення мобільних невеликих конструкцій, які можуть врятувати під час обстрілів. У таких укриттях одночасно зможуть перебувати від 25 до 50 осіб.

Деталі проєкту

Фесик зазначив, що реалізація подібних проєктів - нормальна практика для розширення безпекового простору, яку застосовують у багатьох країнах, зокрема в Ізраїлі.

"Будівництво таких об’єктів передбачає не лише технічну частину, а й значну юридичну підготовку. Лише розробка документації може тривати до дев’яти місяців", - пояснив він.

Раніше РБК-Україна писало, що київська влада розгляне алгоритм встановлення мобільних укриттів після затвердження державних вимог до них. За словами мера Віталія Кличка, ці споруди з’являться у місцях, де немає стаціонарних укриттів. На їх облаштування спрямують кошти, які районні адміністрації не використали з виділених 4 млрд гривень.

Також ми розповідали, кого мають право не впускати в укриття під час повітряної тривоги. Юрист пояснив, що відмовити можуть лише у випадках, якщо сховище розташоване на об’єкті з обмеженим доступом або в навчальному закладі. В інших ситуаціях така відмова є незаконною і тягне за собою адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Оболонский район
Новини
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни