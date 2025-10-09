У Києві з’явилися перші укриття нового типу: витримають радіаційну й хімічну небезпеку

У столиці стартувало будівництво сучасних протирадіаційних укриттів нового типу. Перші два вже зведені в Оболонському районі, який став першим у реалізації цього проєкту цивільного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика в ефірі "Вечір.LIVE" .

Що відомо про нові укриття

За словами Фесика, це капітальні споруди, розраховані на довготривале перебування людей. Вони призначені для захисту у разі радіаційної чи хімічної небезпеки та вже нанесені на інтерактивну мапу цивільного захисту столиці.

Окрім стаціонарних укриттів, у Києві також розпочали створення мобільних невеликих конструкцій, які можуть врятувати під час обстрілів. У таких укриттях одночасно зможуть перебувати від 25 до 50 осіб.

Деталі проєкту

Фесик зазначив, що реалізація подібних проєктів - нормальна практика для розширення безпекового простору, яку застосовують у багатьох країнах, зокрема в Ізраїлі.

"Будівництво таких об’єктів передбачає не лише технічну частину, а й значну юридичну підготовку. Лише розробка документації може тривати до дев’яти місяців", - пояснив він.