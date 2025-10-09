ua en ru
В Киеве появились первые укрытия нового типа: выдержат радиационную и химическую опасность

Четверг 09 октября 2025 11:31
В Киеве появились первые укрытия нового типа: выдержат радиационную и химическую опасность Фото: В Киеве появились укрытия нового типа (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В столице стартовало строительство современных противорадиационных укрытий нового типа. Первые два уже возведены в Оболонском районе, который стал первым в реализации этого проекта гражданской защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Оболонской районной государственной администрации Кирилла Фесика в эфире "Вечер.LIVE".

Что известно о новых укрытиях

По словам Фесика, это капитальные сооружения, рассчитанные на длительное пребывание людей. Они предназначены для защиты в случае радиационной или химической опасности и уже нанесены на интерактивную карту гражданской защиты столицы.

Кроме стационарных укрытий, в Киеве также начали создание мобильных небольших конструкций, которые могут спасти во время обстрелов. В таких укрытиях одновременно смогут находиться от 25 до 50 человек.

Детали проекта

Фесик отметил, что реализация подобных проектов - нормальная практика для расширения пространства безопасности, которую применяют во многих странах, в частности в Израиле.

"Строительство таких объектов предусматривает не только техническую часть, но и значительную юридическую подготовку. Только разработка документации может длиться до девяти месяцев", - пояснил он.

Ранее РБК-Украина писало, что киевская власть рассмотрит алгоритм установки мобильных укрытий после утверждения государственных требований к ним. По словам мэра Виталия Кличко, эти сооружения появятся в местах, где нет стационарных укрытий. На их обустройство направят средства, которые районные администрации не использовали из выделенных 4 млрд гривен.

Также мы рассказывали, кого имеют право не впускать в укрытие во время воздушной тревоги. Юрист пояснил, что отказать могут только в случаях, если хранилище расположено на объекте с ограниченным доступом или в учебном заведении. В других ситуациях такой отказ является незаконным и влечет за собой административную или даже уголовную ответственность.

Киев Оболонский район
Новости
