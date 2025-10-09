В Киеве появились первые укрытия нового типа: выдержат радиационную и химическую опасность

В столице стартовало строительство современных противорадиационных укрытий нового типа. Первые два уже возведены в Оболонском районе, который стал первым в реализации этого проекта гражданской защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Оболонской районной государственной администрации Кирилла Фесика в эфире "Вечер.LIVE" .

Что известно о новых укрытиях

По словам Фесика, это капитальные сооружения, рассчитанные на длительное пребывание людей. Они предназначены для защиты в случае радиационной или химической опасности и уже нанесены на интерактивную карту гражданской защиты столицы.

Кроме стационарных укрытий, в Киеве также начали создание мобильных небольших конструкций, которые могут спасти во время обстрелов. В таких укрытиях одновременно смогут находиться от 25 до 50 человек.

Детали проекта

Фесик отметил, что реализация подобных проектов - нормальная практика для расширения пространства безопасности, которую применяют во многих странах, в частности в Израиле.

"Строительство таких объектов предусматривает не только техническую часть, но и значительную юридическую подготовку. Только разработка документации может длиться до девяти месяцев", - пояснил он.