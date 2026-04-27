UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У Києві з'явилася петиція про вшанування пам'яті загиблого під час теракту двірника дяді Саші

21:19 27.04.2026 Пн
2 хв
Кияни закликають владу надати подвигу Олександра Перги офіційне визнання та увічнити його в історії міста
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: На сайті КМДА з'явилася петиція про вшанування пам'яті загиблого під час теракту двірника (Getty Images)

Жителі Києва зареєстрували петицію з проханням вшанувати пам’ять двірника Олександра Перги, який загинув під час теракту 18 квітня, врятувавши дитину.

Станом на зараз петиція набрала понад 3,5 тисячі підписів із необхідних 6 тисяч для розгляду. Авторка звернення Анастасія Магонова закликає міську владу офіційно відзначити вчинок чоловіка, якого мешканці району знали як "дядя Саша".

Як пропонують вшанувати героя

У петиції пропонують кілька варіантів увічнення пам’яті Олександра Перги:

  • встановити меморіальну скульптуру або пам’ятний знак на місці трагедії;
  • присвоїти йому міську відзнаку посмертно;
  • провести офіційне публічне вшанування на рівні столиці.

"Його вчинок є прикладом мужності, людяності та самопожертви", - йдеться у тексті петиції.

Що сталося

За даними авторів звернення, під час теракту на вулиці Деміївській у Голосіївському районі Києва чоловік закрив собою дитину і ціною власного життя врятував її. У петиції наголошують, що місто має не лише переживати трагедії, а й зберігати пам’ять про людей, які у критичний момент рятують інших.

Нагадаємо, двірник Олександр Перга помер 20 квітня, внаслідок отриманих смертельних поранень. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося. Сусіди згадують загиблого як добру і чуйну людину, яка завжди допомагала іншим. Він працював у ЖЕД із 2021 року та дбав про комфорт мешканців. Поховали чоловіка 22 квітня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївТеракт