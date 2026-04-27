У Києві з'явилася петиція про вшанування пам'яті загиблого під час теракту двірника дяді Саші

Жителі Києва зареєстрували петицію з проханням вшанувати пам’ять двірника Олександра Перги, який загинув під час теракту 18 квітня, врятувавши дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської ради.
Станом на зараз петиція набрала понад 3,5 тисячі підписів із необхідних 6 тисяч для розгляду. Авторка звернення Анастасія Магонова закликає міську владу офіційно відзначити вчинок чоловіка, якого мешканці району знали як "дядя Саша".
У петиції пропонують кілька варіантів увічнення пам’яті Олександра Перги:
"Його вчинок є прикладом мужності, людяності та самопожертви", - йдеться у тексті петиції.
За даними авторів звернення, під час теракту на вулиці Деміївській у Голосіївському районі Києва чоловік закрив собою дитину і ціною власного життя врятував її. У петиції наголошують, що місто має не лише переживати трагедії, а й зберігати пам’ять про людей, які у критичний момент рятують інших.
Нагадаємо, двірник Олександр Перга помер 20 квітня, внаслідок отриманих смертельних поранень. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося. Сусіди згадують загиблого як добру і чуйну людину, яка завжди допомагала іншим. Він працював у ЖЕД із 2021 року та дбав про комфорт мешканців. Поховали чоловіка 22 квітня.