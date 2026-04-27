В Киеве появилась петиция о почтении памяти погибшего во время теракта дворника дяди Саши

Жители Киева зарегистрировали петицию с просьбой почтить память дворника Александра Перги, который погиб во время теракта 18 апреля, спасая ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского городского совета.
По состоянию на сейчас петиция набрала более 3,5 тысячи подписей из необходимых 6 тысяч для рассмотрения. Автор обращения Анастасия Магонова призывает городские власти официально отметить поступок мужчины, которого жители района знали как "дядя Саша".
В петиции предлагают несколько вариантов увековечения памяти Александра Перги:
"Его поступок является примером мужества, человечности и самопожертвования", - говорится в тексте петиции.
По данным авторов обращения, во время теракта на улице Демеевской в Голосеевском районе Киева мужчина закрыл собой ребенка и ценой собственной жизни спас его. В петиции отмечают, что город должен не только переживать трагедии, но и хранить память о людях, которые в критический момент спасают других.
Напомним, дворник Александр Перга умер 20 апреля, в результате полученных смертельных ранений. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось. Соседи вспоминают погибшего как доброго и отзывчивого человека, который всегда помогал другим. Он работал в ЖЭУ с 2021 года и заботился о комфорте жителей. Похоронили мужчину 22 апреля.