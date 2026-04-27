У Києві з'явилася петиція про вшанування пам'яті загиблого під час теракту двірника дяді Саші

Жителі Києва зареєстрували петицію з проханням вшанувати пам’ять двірника Олександра Перги, який загинув під час теракту 18 квітня, врятувавши дитину.

Станом на зараз петиція набрала понад 3,5 тисячі підписів із необхідних 6 тисяч для розгляду. Авторка звернення Анастасія Магонова закликає міську владу офіційно відзначити вчинок чоловіка, якого мешканці району знали як "дядя Саша". Як пропонують вшанувати героя У петиції пропонують кілька варіантів увічнення пам’яті Олександра Перги: встановити меморіальну скульптуру або пам’ятний знак на місці трагедії;

присвоїти йому міську відзнаку посмертно;

провести офіційне публічне вшанування на рівні столиці. "Його вчинок є прикладом мужності, людяності та самопожертви", - йдеться у тексті петиції.