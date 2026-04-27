У Києві з'явилася петиція про вшанування пам'яті загиблого під час теракту двірника дяді Саші

21:19 27.04.2026 Пн
2 хв
Кияни закликають владу надати подвигу Олександра Перги офіційне визнання та увічнити його в історії міста
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: На сайті КМДА з'явилася петиція про вшанування пам'яті загиблого під час теракту двірника (Getty Images)

Жителі Києва зареєстрували петицію з проханням вшанувати пам’ять двірника Олександра Перги, який загинув під час теракту 18 квітня, врятувавши дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської ради.

Теракт у Києві: слідство встановило повну хронологію подій

Станом на зараз петиція набрала понад 3,5 тисячі підписів із необхідних 6 тисяч для розгляду. Авторка звернення Анастасія Магонова закликає міську владу офіційно відзначити вчинок чоловіка, якого мешканці району знали як "дядя Саша".

Як пропонують вшанувати героя

У петиції пропонують кілька варіантів увічнення пам’яті Олександра Перги:

  • встановити меморіальну скульптуру або пам’ятний знак на місці трагедії;
  • присвоїти йому міську відзнаку посмертно;
  • провести офіційне публічне вшанування на рівні столиці.

"Його вчинок є прикладом мужності, людяності та самопожертви", - йдеться у тексті петиції.

Що сталося

За даними авторів звернення, під час теракту на вулиці Деміївській у Голосіївському районі Києва чоловік закрив собою дитину і ціною власного життя врятував її. У петиції наголошують, що місто має не лише переживати трагедії, а й зберігати пам’ять про людей, які у критичний момент рятують інших.

Нагадаємо, двірник Олександр Перга помер 20 квітня, внаслідок отриманих смертельних поранень. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося. Сусіди згадують загиблого як добру і чуйну людину, яка завжди допомагала іншим. Він працював у ЖЕД із 2021 року та дбав про комфорт мешканців. Поховали чоловіка 22 квітня.

Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО