В Киеве появилась петиция о почтении памяти погибшего во время теракта дворника дяди Саши

Жители Киева зарегистрировали петицию с просьбой почтить память дворника Александра Перги, который погиб во время теракта 18 апреля, спасая ребенка.

По состоянию на сейчас петиция набрала более 3,5 тысячи подписей из необходимых 6 тысяч для рассмотрения. Автор обращения Анастасия Магонова призывает городские власти официально отметить поступок мужчины, которого жители района знали как "дядя Саша". Как предлагают почтить героя В петиции предлагают несколько вариантов увековечения памяти Александра Перги: установить мемориальную скульптуру или памятный знак на месте трагедии;

присвоить ему городскую награду посмертно;

провести официальное публичное чествование на уровне столицы. "Его поступок является примером мужества, человечности и самопожертвования", - говорится в тексте петиции.