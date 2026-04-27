В Киеве появилась петиция о почтении памяти погибшего во время теракта дворника дяди Саши

21:19 27.04.2026 Пн
2 мин
Киевляне призывают власти предоставить подвигу Александра Перги официальное признание и увековечить его в истории города
aimg Татьяна Веремеева
В Киеве появилась петиция о почтении памяти погибшего во время теракта дворника дяди Саши Фото: На сайте КГГА появилась петиция о почтении памяти погибшего во время теракта дворника (Getty Images)

Жители Киева зарегистрировали петицию с просьбой почтить память дворника Александра Перги, который погиб во время теракта 18 апреля, спасая ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Теракт в Киеве: следствие установило полную хронологию событий

По состоянию на сейчас петиция набрала более 3,5 тысячи подписей из необходимых 6 тысяч для рассмотрения. Автор обращения Анастасия Магонова призывает городские власти официально отметить поступок мужчины, которого жители района знали как "дядя Саша".

Как предлагают почтить героя

В петиции предлагают несколько вариантов увековечения памяти Александра Перги:

  • установить мемориальную скульптуру или памятный знак на месте трагедии;
  • присвоить ему городскую награду посмертно;
  • провести официальное публичное чествование на уровне столицы.

"Его поступок является примером мужества, человечности и самопожертвования", - говорится в тексте петиции.

Что произошло

По данным авторов обращения, во время теракта на улице Демеевской в Голосеевском районе Киева мужчина закрыл собой ребенка и ценой собственной жизни спас его. В петиции отмечают, что город должен не только переживать трагедии, но и хранить память о людях, которые в критический момент спасают других.

Напомним, дворник Александр Перга умер 20 апреля, в результате полученных смертельных ранений. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось. Соседи вспоминают погибшего как доброго и отзывчивого человека, который всегда помогал другим. Он работал в ЖЭУ с 2021 года и заботился о комфорте жителей. Похоронили мужчину 22 апреля.

Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
