У Києві відкрили кавʼярню, де категорично не можна розмовляти російською

У Києві зʼявилася кавʼярня, де заборонено розмовляти російською. Тут створили простір для творчих зустрічей, лекцій, виставок і арт-терапії, де підтримують українську мову та культуру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку закладу.

Що відомо про концепцію кав'ярні "Перехрестя"

Кавʼярня "Перехрестя" - не просто місце для кави, а платформа для свідомих людей і культурних подій.

Заклад позиціонує себе як точку зустрічі, де спілкуються виключно українською мовою - на вході гостям нагадує вивіска "Тут говорять українською".

Ідея створення кавʼярні народилася у Людмили - її власниці, яка під час тренувань на полігоні отримала термін "перехрестя" від інструктора, що символізує точку перетину всіх ліній.

Саме так вона бачить свій заклад - місце, де перетинаються ідеї, люди та культура.

31 травня заклад пройшов ребрендинг, відмовившись від московських рецептів у меню, зокрема популярного напою "Раф", і зробив акцент на українських смислах і традиціях.

У "Перехресті" не лише подають каву й смаколики - тут регулярно проводять творчі вечори, літературні зустрічі, музичні виступи, лекції від історичних до психологічних тем, а також арт-терапію.

"Ми відкрили цю кавʼярню не просто заради кави. Наша головна мета - зібрати свідоме комʼюніті, людей, яким є що сказати, які хочуть слухати й розвиватися. Це місце для ідей, діалогів і підтримки, бо разом - ми сила", - розповідає Людмила.

Окремо власники підкреслюють важливість благодійності: будь-який задум можна реалізувати у форматі заходу на підтримку Збройних сил України, адже, за їхніми словами, "кожна справа має нести вклад у перемогу й майбутнє".