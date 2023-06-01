У Києві з'ясовують, чому під час обстрілу в поліклініці не було доступу в укриття

Як зазначили в прес-службі, відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати.

"Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно", - зазначили в КМДА.

Трагедія в Деснянському районні

Голова Деснянської районної державної адміністрації Дмитро Ратніков повідомив, що в ніч на 1 червня за лічені хвилини після оголошення сигналу повітряної тривоги відбувся балістичний обстріл.

"За повідомленням директора поліклініки № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід. Частина мешканців опинилися в укритті, частина - ні. Три особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту", - написав він.

За його словами, з самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА. Викликані на доповідь всі відповідальні особи.

Як повідомляло РБК-Україна, житель Києва Ярослав розповів деталі сьогоднішньої трагедії у Деснянському районі. Його дружина загинула на вулиці, коли з дитиною йшла до укриття. Але, за його словами, воно було закрите.

"Люди бігли в укриття, але його не відкрили та й все, і в той момент прилетіло", - сказав він.

Також загинули ще двоє людей, серед жертв дитина. Вони усі йшли до укриття.

Закриті укриття під час тривоги

Нагадаємо, Росія останнім часом посилила обстріли України. Найбільше ракет та дронів-камікадзе вона випускає по Києву. Але журналісти виявили, що частину укриттів у столиці закрито під час повітряної тривоги.

У Київській міській військовій адміністрації відреагували на ситуацію. Там пообіцяли усунути проблему і знайшли вже 34 проблемних укриття.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що представники місцевої влади мають забезпечити доступність укриттів для українців на тлі постійних атак. За його словами, укриття у містах мають бути доступними, люди повинні розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів.