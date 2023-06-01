У Києві з'ясовують, чому під час обстрілу в поліклініці не було доступу в укриття

До поліклініки в Деснянському районі Києва, де загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки. Вони на місці з'ясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Як зазначили в прес-службі, відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати.
"Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно", - зазначили в КМДА.
Голова Деснянської районної державної адміністрації Дмитро Ратніков повідомив, що в ніч на 1 червня за лічені хвилини після оголошення сигналу повітряної тривоги відбувся балістичний обстріл.
"За повідомленням директора поліклініки № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід. Частина мешканців опинилися в укритті, частина - ні. Три особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту", - написав він.
За його словами, з самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА. Викликані на доповідь всі відповідальні особи.
Як повідомляло РБК-Україна, житель Києва Ярослав розповів деталі сьогоднішньої трагедії у Деснянському районі. Його дружина загинула на вулиці, коли з дитиною йшла до укриття. Але, за його словами, воно було закрите.
"Люди бігли в укриття, але його не відкрили та й все, і в той момент прилетіло", - сказав він.
Також загинули ще двоє людей, серед жертв дитина. Вони усі йшли до укриття.
Нагадаємо, Росія останнім часом посилила обстріли України. Найбільше ракет та дронів-камікадзе вона випускає по Києву. Але журналісти виявили, що частину укриттів у столиці закрито під час повітряної тривоги.
У Київській міській військовій адміністрації відреагували на ситуацію. Там пообіцяли усунути проблему і знайшли вже 34 проблемних укриття.
Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що представники місцевої влади мають забезпечити доступність укриттів для українців на тлі постійних атак. За його словами, укриття у містах мають бути доступними, люди повинні розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів.