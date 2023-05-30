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Зеленський звернувся до місцевої влади: укриття у містах мають бути доступними

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Київ, Вівторок 30 травня 2023 22:39
Зеленський звернувся до місцевої влади: укриття у містах мають бути доступними Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Представники місцевої влади мають забезпечити доступність укриттів для українців на тлі постійних атак окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки дронів-камікадзе є втрати серед мирного населення. Президент зазначив, що дуже важливо враховувати повітряну тривогу і не ставитись до неї легковажно.

"Хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію: укриття у містах мають бути доступними, люди повинні розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних чиновників", - наголосив глава держави.

Закриті укриття під час тривоги

Нагадаємо, Росія останнім часом посилила обстріли України. Найбільше ракет та дронів-камікадзе вона випускає по Києву. Але минулого тижня журналісти виявили, що частину укриттів у столиці закрито під час повітряної тривоги.

У Київській міській військовій адміністрації відреагували на ситуацію. Там пообіцяли усунути проблему і станом на 24 травня знайшли вже 34 проблемних укриття.

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