Зеленський звернувся до місцевої влади: укриття у містах мають бути доступними
Представники місцевої влади мають забезпечити доступність укриттів для українців на тлі постійних атак окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він нагадав, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки дронів-камікадзе є втрати серед мирного населення. Президент зазначив, що дуже важливо враховувати повітряну тривогу і не ставитись до неї легковажно.
"Хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію: укриття у містах мають бути доступними, люди повинні розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних чиновників", - наголосив глава держави.
Закриті укриття під час тривоги
Нагадаємо, Росія останнім часом посилила обстріли України. Найбільше ракет та дронів-камікадзе вона випускає по Києву. Але минулого тижня журналісти виявили, що частину укриттів у столиці закрито під час повітряної тривоги.
У Київській міській військовій адміністрації відреагували на ситуацію. Там пообіцяли усунути проблему і станом на 24 травня знайшли вже 34 проблемних укриття.
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