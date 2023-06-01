В Киеве выясняют, почему во время обстрела в поликлинике не было доступа в укрытие

Как отметили в пресс-службе, ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава районной, который должен контролировать работу находящихся на карте города укрытий, которые должны работать.

"Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно", - отметили в КГГА.

Трагедия в Деснянском районе

Глава Деснянской районной государственной администрации Дмитрий Ратников сообщил, что в ночь на 1 июня за считанные минуты после объявления сигнала воздушной тревоги произошел баллистический обстрел.

"По сообщению директора поликлиники №3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, часть - нет. Три человека у укрытия погибли. Сейчас выясняются все детали инцидента", - написал он.

По его словам, с самого утра ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА. Вызваны на доклад все ответственные лица.

Как сообщало РБК-Украина, житель Киева Ярослав рассказал детали сегодняшней трагедии в Деснянском районе. Его жена погибла на улице, когда с ребенком шла к укрытию. Но, по его словам, оно было закрыто.

"Люди бежали в укрытие, но его не открыли и все, и в тот момент прилетело", - сказал он.

Также погибли еще два человека, среди жертв ребенок. Они все шли к укрытию.

Закрытые укрытия во время тревоги

Напомним, Россия в последнее время усилила обстрелы Украины. Больше ракет и дронов-камикадзе она выпускает по Киеву. Но журналисты обнаружили, что часть укрытий в столице закрыта во время воздушной тревоги.

В Киевской городской военной администрации отреагировали на ситуацию. Там пообещали устранить проблему и нашли уже 34 проблемных укрытия.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители местных властей должны обеспечить доступность укрытий для украинцев на фоне постоянных атак. По его словам, укрытия в городах должны быть доступны, люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий.