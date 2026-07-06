У Києві з-під завалу дістали ще одне тіло

"У Дарницькому районі деблокували ще одне тіло", - зазначили в ДСНС.

Кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 16.

Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбирають зруйновані конструкції після російського удару по столиці.

Обстріл Києва 6 липня

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні дрони. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Київська область і Вишневе.

У столиці найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони.

У Подільському районі під завалами зруйнованого будинку, за попередніми даними, можуть залишатися близько десяти людей.