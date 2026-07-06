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В Киеве из-под завала извлекли еще одно тело

22:12 06.07.2026 Пн
1 мин
Сколько человек погибло в Киеве после российской атаки?
aimg Мария Науменко

Поисково-спасательные работы после российского удара по Киеву продолжаются. В Дарницком районе из-под обломков достали еще одно тело погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева.

"В Дарницком районе деблокировали еще одно тело", - отметили в ГСЧС.

Число погибших в результате российской атаки возросло до 16.

Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают разрушенные конструкции после российского удара по столице.

Обстрел Киева 6 июля

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и Вишневое.

В столице больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы.

В Подольском районе под завалами разрушенного дома, по предварительным данным, могут оставаться около десяти человек.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате удара баллистическими ракетами по Киеву погибла целая семья.

7 июля в Киеве объявили День траура. В городе опустят флаги и отменят все развлекательные мероприятия.

Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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