В Киеве из-под завала извлекли еще одно тело

Поисково-спасательные работы после российского удара по Киеву продолжаются. В Дарницком районе из-под обломков достали еще одно тело погибшего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева.
"В Дарницком районе деблокировали еще одно тело", - отметили в ГСЧС.
Число погибших в результате российской атаки возросло до 16.
Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают разрушенные конструкции после российского удара по столице.
Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и Вишневое.
В столице больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы.
В Подольском районе под завалами разрушенного дома, по предварительным данным, могут оставаться около десяти человек.
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате удара баллистическими ракетами по Киеву погибла целая семья.
7 июля в Киеве объявили День траура. В городе опустят флаги и отменят все развлекательные мероприятия.
Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.