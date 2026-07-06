В Киеве из-под завала извлекли еще одно тело

"В Дарницком районе деблокировали еще одно тело", - отметили в ГСЧС.

Число погибших в результате российской атаки возросло до 16.

Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают разрушенные конструкции после российского удара по столице.

Обстрел Киева 6 июля

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и Вишневое.

В столице больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы.

В Подольском районе под завалами разрушенного дома, по предварительным данным, могут оставаться около десяти человек.