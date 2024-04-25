UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві й низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Фото: у Києві й низці областей оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Частину України охопила повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:04, повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Сумській області; 
  • Полтавській області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Донецькій області; 
  • Харківській області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), наразі існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. 

Загроза для Харківської області 

"Харківська область - терміново в укриття! Загроза з півночі!", - написали Повітряні сили. 

Не перша тривога 

Близько о 10:30, 25 квітня, Україну охопила масштабна повітряна тривога. Тоді ж вона була пов'язана зі зльотом російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". 

Повітряна тривога тривала трохи більше 20 хвилин. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в УкраїніПовітряна тривога