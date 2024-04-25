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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Часть Украины охватила воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:04, воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкая область;
  • в Харьковской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), существует угроза применения баллистического вооружения с востока.

Угроза для Харьковской области 

"Харьковская область - срочно в укрытие! Угроза с севера!", - написали Воздушные силы. 

Не первая тревога

Около 10:30, 25 апреля, Украину охватила масштабная воздушная тревога. Тогда же она была связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".

Воздушная тревога продолжалась не более 20 минут.

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