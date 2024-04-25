В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

Часть Украины охватила воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 13:04, воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), существует угроза применения баллистического вооружения с востока.
"Харьковская область - срочно в укрытие! Угроза с севера!", - написали Воздушные силы.
Около 10:30, 25 апреля, Украину охватила масштабная воздушная тревога. Тогда же она была связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".
Воздушная тревога продолжалась не более 20 минут.
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