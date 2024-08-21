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У Києві вже втретє за ніч оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Київ, Середа 21 серпня 2024 05:17
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У Києві вже втретє за ніч оголошували повітряну тривогу (оновлено) Фото: у Києві знову оголосили повітряну тривогу
Автор: Володимир Костирін

У Києві вчергове була оголошена повітряна тривога. Вона стала вже третьою протягом цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Так, о 05.11 у столиці знову зазвучали сигнали, що попереджають про загрозу повітряних атак противника.

"Київ - перебувайте в укриттях!" - йдеться в заяві КМВА.

Додамо, що перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про фіксацію ударних безпілотників ворога в районі Білої Церкви Київської області.

Оновлено: відбій

Вже о 05.18 в адміністрації заявили про відбій повітряної тривоги у столиці.

Додамо, як і минулі два рази протягом нинішньої ночі, у столиці тривога тривала відносно короткий період часу.

Нічна повітряна атака і тривога у Києві

Нагадаємо, раніше у Києві оголошували повітряну тривогу близько одинадцятої вечора. Вона була пов'язана із загрозою ворожої атаки із застосуванням балістичного озброєння. Вже о 23.13 у столиці заявили про відбій через ракетну загрозу.

Після цього в Київській області тривала робота сил ППО ЗСУ, і цього разу через фіксацію у небі над регіоном дронів-камікадзе, які російські загарбники запустили для ударів по території України.

Згодом, близько 04:16, у Києві знову оголосили повітряну тривогу. У КМВА заявили, що в області на підступах до столиці працює ППО. Скасування тривоги в Києві було близько пів на п'яту ранку.

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Київ Повітряна тривога
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