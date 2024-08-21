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У Києві вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу, працювала ППО

Київ, Середа 21 серпня 2024 04:21
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У Києві вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу, працювала ППО Фото: у Києві була оголошена повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві вчергове у ніч проти 21 серпня була оголошена повітряна тривога. В області та на підступах до столиці велася робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

У столиці пролунав сигнал щодо загрози ворожих повітряних атак близько 04.16.

Зазначимо, що в Київській області фіксувався рух ударних безпілотників типу "Шахед".

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО", - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка в публікації у Telegram.

Також в адміністрації закликали мешканців столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено: відбій тривоги

Близько пів на п'яту ранку в КМВА заявили, що в столиці вже оголошено відбій повітряної тривоги.

Натомість зауважимо, що в Київській області, а також у низці інших регіонів, вона досі триває.

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Київ Повітряна тривога
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