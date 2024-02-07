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В Києві вже дев'ять постраждалих через ранкову атаку РФ

Київ, Середа 07 лютого 2024 09:10
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В Києві вже дев'ять постраждалих через ранкову атаку РФ Фото: в Києві вже дев'ять постраждалих через атаку РФ 7 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві через обстріл РФ вранці 7 лютого постраждали дев'ять людей. Про наслідки атаки відомо у двох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району", - зазначив Кличко.

Кількість постраждалих продовжує зростати

Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю. Наразі постраждали 9 людей.

"Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них - вагітна жінка. Екстренні служби працюють на місці. Ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці", - розповів пізніше Кличко.

Обстріл Києва

У Києві, області та низці регіонів зранку було оголошено повітряну тривогу. Пізніше повідомлялося, що в Києві та області лунають вибухи, працювала ППО. Пізніше стало відомо про пожежі у висотці та на СТО у Голосіївському районі та двох постраждалих у Дніпровському районі. Крім того, на лівому березі у Києві частина будинків залишилася без світла. Уламки російської ракети пошкодили дві високовольтні лінії. Тут пошкоджено й магістраль теплопостачання. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.

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