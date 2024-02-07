ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве уже девять пострадавших из-за утренней атаки РФ

Киев, Среда 07 февраля 2024 09:10
UA EN RU
В Киеве уже девять пострадавших из-за утренней атаки РФ Фото: в Киеве уже девять пострадавших из-за атаки РФ 7 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве из-за обстрела РФ утром 7 февраля пострадали девять человек. О последствиях атаки известно в двух районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"В целом в столице в результате вражеской атаки шестеро пострадавших. Трое в Днепровском районе, двое из них госпитализированы. И троих доставили в больницу из Голосеевского района", - отметил Кличко.

Количество пострадавших продолжает расти

Увеличивается количество пострадавших в результате атаки на столицу. Пострадали 9 человек.

"Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них - беременная женщина. Экстренные службы работают на месте. Еще двоих пострадавших госпитализировали в Днепровском районе. А одному медики оказали помощь на месте", - рассказал позже Кличко.

Обстрел Киева

В Киеве, области и ряде регионов с утра была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось, что в Киеве и области раздаются взрывы, работала ПВО. Позже стало известно о пожарах в высотке и на СТО в Голосеевском районе и двух пострадавших в Днепровском районе. Кроме того, на левом берегу в Киеве часть домов осталась без света. Обломки российской ракеты повредили две высоковольтные линии. Здесь повреждена и магистраль теплоснабжения. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев обстрелы Киева
NEWS
Горящая многоэтажка и воронка: фото и видео последствий обстрела Киева
Горящая многоэтажка и воронка: фото и видео последствий обстрела Киева
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить