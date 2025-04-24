У Києві вже понад 70 постраждалих через масовану атаку росіян

Глава МЗС зазначив, що найбільше внаслідок масованої комбінованої атаки ворога постраждав Київ. Рятувальники працювали на 13 локаціях.

"Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх", - заявив Клименко.

За його словами, є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

Станом на 7:30 у Києві дев'ять осіб загинули внаслідок російської атаки. Ще понад 70 зазнали різних травм.

Варто додати, що "Суспільне" з місця удару у Святошинському районі повідомляє про десяту жертву.