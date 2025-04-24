В Киеве уже более 70 пострадавших из-за массированной атаки россиян

В Киеве количество пострадавших в результате комбинированной атаки превысило 70 человек. Из-за ночного массированного обстрела в столице погибли девять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.
Глава МИД отметил, что больше всего в результате массированной комбинированной атаки врага пострадал Киев. Спасатели работали на 13 локациях.
"Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще продолжается разбор завалов разрушенного дома. Привлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех", - заявил Клименко.
По его словам, есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.
По состоянию на 7:30 в Киеве девять человек погибли в результате российской атаки. Еще более 70 получили различные травмы.
Стоит добавить, что "Суспільне" с места удара в Святошинском районе сообщает о десятой жертве.
В ночь на 24 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине - выпустили несколько волн ракет и дроны. Под ударом врага был и Киев. Оккупанты атаковали столицу Украины ракетами и беспилотниками.
Сообщалось, что в пяти районах Киева ликвидировали последствия ночного обстрела. Произошли разрушения в жилых домах, продолжаются поиски людей под завалами.
Ранее ГСЧС заявляла о девяти жертвах и 63 пострадавших, шестерых детей госпитализировали. Как известно, количество пострадавших уже превысило 70.
Также враг этой ночью массированно атаковал Харьков, под ударом были Днепропетровская, Житомирская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская области и Запорожье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.