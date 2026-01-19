UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У Києві вже є мобільні кухні, в школах - спецкласи: Кабмін реагує на НС в енергетиці

Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (facebook.com/KabminUA)
Автор: Іван Носальський

У Києві на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці почали працювати мобільні кухні. При цьому в школах з'явилися спецкласи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

За словами Свириденко, вони разом із профільними міністрами обговорили стан інфраструктури та визначили конкретні кроки для стабільної роботи соціальної сфери.

Робота лікарень

Міністерство охорони здоров'я спільно з обласними військовими адміністраціями забезпечує безперебійну та автономну роботу лікарень, щоб жоден медичний заклад не зупинився через відключення електроенергії.

Усі лікарні оснащені альтернативними джерелами живлення, насамперед генераторами, а держава додатково надає резерв генераторів і палива там, де це необхідно.

Окремо Свириденко додала, що під контролем залишається забезпечення медикаментами: у лікарнях та аптеках є необхідні запаси, а контроль за цінами на ліки посилено.

Освіта

У сфері освіти частина навчальних закладів перейшла на дистанційне навчання або тимчасово призупинила заняття через ситуацію в енергетиці. У Києві всі школи, крім дитячих садків, перебувають на канікулах до 1 лютого.

Міністерству освіти доручено забезпечити збереження зарплат педагогічним працівникам на період вимушених канікул.

Для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, працюють спеціальні класи з резервним електроживленням - у столиці вже відкрито 284 таких класи, де є тепло і світло.

Підтримка маломобільних людей

Особливу увагу приділено підтримці маломобільних людей і самотніх пенсіонерів. Міністерству соціальної політики та обласним адміністраціям доручено терміново перевірити, хто потребує додаткової допомоги через холод у будинках, з особливим фокусом на Київ.

Соцустанови

Також, як додала прем'єр, під окремим контролем перебувають соціальні заклади - центри для переселенців, дитячі будинки сімейного типу та заклади постійного проживання, які мають бути забезпечені електроенергією, паливом для генераторів і гарячим харчуванням.

Мобільні кухні

Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій розгортає мобільні кухні, щоб люди могли отримати гарячу їжу.

У Києві вже працюють 41 така кухня, ще 40 перебувають у резерві та можуть бути задіяні за потреби.

Уряд готує рішення про додаткове фінансування з резервного фонду держбюджету для забезпечення гарячим харчуванням вразливих категорій населення, зокрема в столиці.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, в Україні запровадили надзвичайну ситуацію в енергетиці, оскільки росіяни добряче пошкодили українські енергооб'єкти, а на вулиці почалися сильні морози.

На цьому тлі місцевій владі дозволили послабити комендантську годину, щоб люди могли дістатися вночі до пунктів незламності. При цьому таксі почало працювати в комендантську годину.

Більш детально про надзвичайну ситуацію в енергетиці - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївНегода в УкраїніЮлія СвириденкоЕлектроенергіяВимкнення світла