В Киеве уже есть мобильные кухни, в школах - спецклассы: Кабмин реагирует на ЧС в энергетике

Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (facebook.com/KabminUA)
Автор: Иван Носальский

В Киеве на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике начали работать мобильные кухни. При этом в школах появились спецклассы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

По словам Свириденко, они вместе с профильными министрами обсудили состояние инфраструктуры и определили конкретные шаги для стабильной работы социальной сферы. 

Работа больниц

Министерство здравоохранения совместно с областными военными администрациями обеспечивает бесперебойную и автономную работу больниц, чтобы ни один медицинский учреждение не остановилось из-за отключений электроэнергии.

Все больницы оснащены альтернативными источниками питания, прежде всего генераторами, а государство дополнительно предоставляет резерв генераторов и топлива там, где это необходимо. 

Отдельно Свириденко добавила, что под контролем остается обеспечение медикаментами: в больницах и аптеках есть необходимые запасы, а контроль за ценами на лекарства усилен. 

Образование

В сфере образования часть учебных заведений перешла на дистанционное обучение или временно приостановила занятия из-за ситуации в энергетике. В Киеве все школы, кроме детских садов, находятся на каникулах до 1 февраля. 

Министерству образования поручено обеспечить сохранение зарплат педагогическим работникам на период вынужденных каникул. 

Для детей, которых родители не могут оставить дома, работают специальные классы с резервным электропитанием - в столице уже открыто 284 таких класса, где есть тепло и свет. 

Поддержка маломобильных людей

Особое внимание уделено поддержке маломобильных людей и одиноких пенсионеров. Министерству социальной политики и областным администрациям поручено срочно проверить, кто нуждается в дополнительной помощи из-за холода в домах, с особым фокусом на Киев. 

Соцучреждения

Также, как добавила премьер, под отдельным контролем находятся социальные учреждения - центры для переселенцев, детские дома семейного типа и учреждения постоянного проживания, которые должны быть обеспечены электроэнергией, топливом для генераторов и горячим питанием. 

Мобильные кухни

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развертывает мобильные кухни, чтобы люди могли получить горячую пищу. 

В Киеве уже работают 41 такая кухня, еще 40 находятся в резерве и могут быть задействованы при необходимости. 

Правительство готовит решение о дополнительном финансировании из резервного фонда госбюджета для обеспечения горячим питанием уязвимых категорий населения, в том числе в столице.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, в Украине ввели чрезвычайную ситуацию в энергетике, поскольку россияне сильно повредили украинские энергообъекты, а на улице начались сильные морозы.

На этом фоне местным властям разрешили ослабить комендантский час, чтобы люди могли добраться ночью до пунктов несокрушимости. При этом такси начало работать в комендантский час.

Более детально о чрезвычайной ситуации в энергетике - в материале РБК-Украина.

