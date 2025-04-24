У Києві вже десять загиблих через удар Росії

Удар Росії по Києву

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Києву ракетами та безпілотниками вночі.

Через таку атаку у Святошинському районі було частково зруйновано житлову багатоповерхівку. Мирні жителі опинилися під завалами.

Станом на зараз відомо, що внаслідок атаки 90 осіб постраждало. До цього повідомлялося про вісьмох загиблих.

Як пояснив президент України Володимир Зеленський, за допомогою такого удару Росія могла спробувати натиснути на США на тлі намірів Вашингтона якомога швидше зупинити війну.

Всі деталі про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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