В Киеве уже десять погибших из-за удара России

Удар России по Киеву

Напомним, российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и беспилотниками ночью.

Из-за такой атаки в Святошинском районе была частично разрушена жилая многоэтажка. Мирные жители оказались под завалами.

По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки 90 человек пострадало. До этого сообщалось о восьми погибших.

Как объяснил президент Украины Владимир Зеленский, при помощи такого удара Россия могла попытаться надавить на США на фоне намерений Вашингтона как можно скорее остановить войну.

Все детали о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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