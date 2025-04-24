В Киеве уже десять погибших из-за удара России

В Киеве возросло количество погибших из-за комбинированной атаки россиян ночью 24 апреля. Разбор завалов продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.
"По состоянию на 16:20 в результате российского ракетного удара количество погибших возросло до девяти человек", - сказано в сообщении спасателей.
Фото: спасатели разбирают завалы в Киеве после удара РФ (t.me/dsns_telegram)
Они уточнили, что достали из-под завалов дома в Святошинском районе тело 27-летней девушки.
Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий удара продолжаются.
Обновлено 17:05
Спасатели уточнили, что они достали из-под завалов в Святошинском районе тело еще одного человека.
Фото: в Киеве из-под завалов достали тело погибшего (t.me/dsns_telegram)
"По состоянию на 16.45 количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 10 человек, 90 пострадавших", - уточнили в ГСЧС.
Напомним, российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и беспилотниками ночью.
Из-за такой атаки в Святошинском районе была частично разрушена жилая многоэтажка. Мирные жители оказались под завалами.
По состоянию на сейчас известно, что в результате атаки 90 человек пострадало. До этого сообщалось о восьми погибших.
Как объяснил президент Украины Владимир Зеленский, при помощи такого удара Россия могла попытаться надавить на США на фоне намерений Вашингтона как можно скорее остановить войну.
Все детали о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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